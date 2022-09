Follia in Ankaragucu-Besiktas: un tifoso entra in campo e colpisce Tosun con un calcio

E' successo tutto dopo il triplice fischio finale: il tifoso ha invaso il terreno di gioco prima di colpire Tosun alle spalle.

Attimi di ordinaria follia direttamente dalla massima divisione turca. Il clamoroso episodio si è verificato appena dopo il fischio finale del match di Super Lig tra Ankarugucu e Besiktas.

Negli istanti immediatamente successivi alla conclusione della partita, con calciatore, arbitro e assistenti intenti a salutarsi nel cerchio di centrocampo, c'è stata un'invasione di campo da parte di un tifoso.

Il supporter in questione, non solo ha invaso il terreno di gioco dell'Eryaman Stadium di Ankara, ma si è diretto a tutta velocità verso il cerchio di centrocampo dove ha sferrato un violento calcio a Cenk Tosun, attaccante del Besiktas.

L'autore del folle gesto è stato poi bloccato a fatica dall'intervento degli stessi giocatori ancora presenti sul campo.

Per la cronaca, il match è terminato con il risultato di 3-2 in favore del Besiktas che conferma il suo primato in classifica.

Da segnalare il primo goal in Turchia per Dele Alli e la doppia espulsione maturata nel recupero: quella di Xavier al 94' sul fronte Ankaragucu e la seguente comminata a de Souza al 99', per quanto riguarda la capolista del torneo.