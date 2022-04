Follia in Foggia-Catanzaro: invasore di campo tenta di aggredire Iemmello

Per 30 minuti allo Zaccheria è successo di tutto: dal lancio di oggetti a uno degli episodi più assurdi visti in un campo da calcio in Italia.

Contestualizziamo: è il 65' e il Catanzaro conduce per 1-5 la sfida contro il Foggia. Una gara senza storia, risolta già nel primo tempo, quando il parziale si è fermato sull'1-4. In apertura di ripresa ci ha pensato Biasci ad allargare il risultato.

Dal dischetto sembra voler andare Pietro Iemmello, ex della sfida e autore di una doppietta. Uno che da quelle parti ha lasciato bei ricordi.

Un 'tifoso' - dopo che un altro collega aveva tentato di raggiungere l'area -, però, riesce a superare i limiti delle tribune e a entrare sul rettangolo di gioco, provando a colpire l'attaccante con uno schiaffo. Raggiunto ad un passo dall'attaccante ospite, spostatosi al momento del tentativo di aggressione, è stato portato via dalla sicurezza.

L'articolo prosegue qui sotto

Iemmello rinuncerà alla battuta del penalty, chiedendo e ottenendo la sostituzione. Ma la terribile serata dell'ex Re del Foggia, non è finita qui.

Iemmello è stato infatti scortato negli spogliatoi dalla Digos visibilmente scosso, poichè un altro tifoso era precedentemente entrato in campo per tentare di raggiungere la panchina in seguito al 6-1 del Catanzaro sul campo del Foggia (risultato finale 2-6).

Una serata veramente difficile da comprendere e che passerà alla storia come una delle peggiori vetrine possibili per il calcio italiano.