Follia in FA Cup: il Nottingham segna, un tifoso del Leicester entra e aggredisce i giocatori

Solita, vecchia FA Cup, almeno dal punto di vista sportivo: il Nottingham Forest batte il Leicester con il punteggio largo di 4-1, confermando la magia di una competizione che riserva sempre sorprese.

In goal per i padroni di casa Zickernagel, Johnson Worrall e Spence: reti, queste, tutte in un'ora di gioco. A nulla è servito il momentaneo 3-1 di Iheanacho.

Quel che ha colpito, però, e purtroppo, è ciò che è accaduto dopo il 3-0 del Nottingham: Worral segna, esulta e abbraccia i compagni.

Dagli spalti si stacca un tifoso del Leicester che corre verso i giocatori di casa e li aggredisce con pugni e calci, prima di essere bloccato, scortato fuori e arrestato.

Come riporta la nota ufficiale, i Foxes hanno fatto sapere di essere "sconvolti" per l'accaduto, episodio assurdo che mai dovrebbe rientrare in un evento sportivo.

"Il club è sconvolto da tale comportamento e si scusa con il Nottingham Forest e i suoi giocatori. [...] Apprezziamo le operazioni degli steward del City Ground che hanno arrestato l'individuo che non sarà ammesso a vita alle gare interne ed esterne del Leicester".

Duro anche il commento di Brendan Rodgers, allenatore del Leicester.

"Le regole sociali sono cambiati, non c'è più rispetto. La gente si sente libera di pensare di poter fare queste cose".