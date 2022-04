Follia di Baiano in Rizespor-Fenerbahce: espulso dopo 35 secondi

Un episodio clamoroso ha aperto la sfida di campionato tra Rizespor e Fenerbahce. Protagonista indiscusso del concitato inizio gara è stato Fabricio Baiano, centrocampista della formazione di casa.

Il brasiliano, infatti, è stato espulso dopo appena 35 secondi di gioco per aver colpito sulla nuca in maniera plateale l'avversario, nella fattispecie Miguel Crespo.

Con il portoghese a terra dolorante è seguito poi un accesso parapiglia che ha coinvolto diversi giocatori presenti sul terreno di gioco.

A sbrogliare la situazione ci ha pensato l'inevitabile intervento del direttore di gara che prima ha sventolato il cartellino rosso nei confronti di Baiano e successivamente ha ha fatto riprendere una sfida che si era bruscamente stoppata dopo nemmeno un giro d'orologio.

Morale della favola? Giocando 90' con l'uomo in più il Fenerbahce ha dilagato vincendo 0-6 con la tripletta di Dursun e le reti di Rossi, Valencia e Sangaré.

Per Baiano, invece, si attendono le decisioni del Giudice Sportivo che, evidentemente, rischiano di essere molto pesanti. Per la cronaca, si tratta della quarta espulsione stagionale per il giocatore verdeoro.