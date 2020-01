Follia Cuellar in Atletico-Leganes: litiga con un raccattapalle e con Morata

Il numero uno del Leganes è stato spinto da un raccattapalle nel finale di partita, ha simulato ed è stato espulso. Poi tensione tra giocatori.

L'Atlético Madrid incassa il terzo stop in una settimana: dopo le sconfitte contro l' e la Cultural Leonesa, è arrivato anche un brutto 0-0 interno contro il . Con un finale ricco di tensione tra i giocatori in campo.

Il protagonista al Wanda Metropolitano è stato Cuellar, portiere del club della periferia di Madrid. Non solo per le parate, ma anche per quanto successo nei minuti finali di partita.

Dopo essere stato ammonito per perdita di tempo a un quarto d'ora dalla fine, il portiere ha ricevuto un altro giallo nel finale. Il motivo? Una simulazione su una spinta. Sì, ma di un raccattapalle dell'Atlético, evidentemente contrariato per le troppe perdite di tempo.

Una sceneggiata che non è andata giù all'arbitro Mateu Lahoz, che lo ha punito con la doppia ammonizione e il cartellino rosso. In porta al suo posto è finito il terzino Jonathan Silva.

Non è però finita qui: uscendo dal campo Cuellar è andato a muso duro con Morata, provocando un battibecco generale in campo. L'Atlético comunque non è riuscito a rompere l'equilibrio e ha portato a casa lo 0-0.