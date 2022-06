La folle entrata di Livaja: a forbice in amichevole sul portiere dell’Amburgo

L’ex attaccante di Inter e Atalanta, Marko Livaja, si è reso protagonista di un fallo pericolosissimo in amichevole.

Il carattere è sempre stato di quelli esuberanti e spesso in passato è stato uno di quei fattori che l’ha frenato. Marko Livaja è un attaccante con il goal nel sangue, ma solo a tratti è riuscito ad esprimersi sui livelli che in molti si sarebbero aspettati.

Oggi che ha 28 anni e che si è messo alle spalle una lunga avventura italiana scandita dalle tappe Cesena, Inter, Atalanta ed Empoli, ha iniziato a segnare con la costanza del bomber vero e lo sta facendo a casa sua, in Croazia, con la maglia dell’Hajduk Spalato.

I numeri della scorsa stagione sono impressionanti (solo in campionato ha segnato qualcosa come 28 reti in 34 partite), ma ogni tanto incappa ancora in errori clamorosi.

L’ultimo proprio nella giornata di mercoledì e nel corso di un’amichevole con l’Amburgo. A meno di due minuti dall’inizio della gara, Livaja si è reso protagonista di un’entrata a forbice sulle gambe del portiere avversario Heuer Fernandes.

Un gesto di fatto folle (non è stato nemmeno ammonito, ma in gara ufficiale le cose sarebbero andate diversamente), che ha sorpreso tutti e che poteva costare molto caro all’estremo difensore lusitano che però, fortunatamente, dopo essere rimasto per alcuni minuti a terra, è poi riuscito a rialzarsi e a riprendere il suo posto tra i pali.