Il Foggia riparte da Marchionni: sarà lui il nuovo allenatore

Prima esperienza 'in proprio' su una panchina per Marco Marchionni: l'ex centrocampista di Parma e Juventus allenerà il Foggia.

Il riparte da zero in panchina: è durata pochissimo l'avventura di Vincenzo Maiuri, 'scaricato' con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

"Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, in data odierna, è stata effettuata la rescissione consensuale del rapporto lavorativo con il sig. Vincenzo Maiuri ed il suo collaboratore, sig. Felice Scotto. Il club rossonero intende ringraziare il tecnico milanese per l’impegno profuso in questi giorni, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali".

Rottura insanabile con la società che ha portato al divorzio con Maiuri dopo appena undici giorni, lasso di tempo brevissimo che comunque non ha visto nessuna partita del Foggia, all'esordio nel girone C di Serie C domenica contro il Potenza.

Il nuovo allenatore dei 'Satanelli' sarà, come riportato da 'Sky Sport', Marco Marchionni: manca solo l'ufficialità per l'approdo in rossonero dell'ex centrocampista di , e tra le altre, che ha già posto la firma sul contratto.

Per Marchionni si tratta della prima esperienza da 'solista' come allenatore: nelle ultime due stagioni, infatti, ha ricoperto il ruolo di vice di Silvio Baldini alla Carrarese, squadra in cui nel 2018 ha chiuso la carriera da giocatore.