Il diciottesimo turno del Girone C del campionato di Serie C, proporrà ben due derby pugliesi, uno dei quali vedrà impegnate Foggia e Virtus Francavilla.

Si tratta di una sfida importante tra due squadre che sono separate da tre punti in classifica (27 per i biancazzurri contro i 24 dei Satanelli che sono però stati penalizzati di quattro punti) e che sono nel gruppo pronto a giocarsi fino al termine della stagione un posto in zona playoff.

Il Foggia di Zdenek Zeman ha visto interrompersi nell’ultima uscita sul campo del Catanzaro una lunga striscia scandita da otto risultati utili consecutivi e cerca quindi quel risultato che possa garantirgli un pronto riscatto, ma anche un consolidamento nelle zone alte di classifica.

La Virtus è invece reduce dalla vittoria interna per 1-0 contro il Monterosi Tuscia e fin qui in campionato ha totalizzato ben otto vittorie, con tre pareggi e sei sconfitte.

Le due squadre si sono sfidate per quattro volte in partite ufficiali nella loro storia ed il bilancio complessivo è nettamente favorevole ai rossoneri. Sono tre infatti i successi del Foggia, mentre in un’occasione il derby si è chiuso in parità.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Virtus Francavilla dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA

La sfida valida per il 18° turno del Girone C del campionato di Serie C che vedrà opposte Foggia e Virtus Francavilla, si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio ‘Pino Zaccheria’. Il calcio d’inizio verrà dato alle 17:30, a dirigere la gara sarà il signor Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore.

DOVE VEDERE FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA IN TV

Foggia-Virtus Francavilla sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. Coloro che sono abbonati alla piattaforma, potranno seguire la gara sulle smart tv compatibili con l’apposita applicazione, o su tutte le tv collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Un’alternativa in chiaro sarà rappresentata da Antenna Sud. I residenti in Puglia potranno quindi seguire in questo caso la sfida tutte le tipologie di televisori sintonizzandosi sul canale 13 del digitale terrestre.

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, sarà ovviamente possibile seguire in streaming la sfida dello ‘Zaccheria’ su tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi Android e iOS, oppure su pc e notebool semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento prescelto.

Per i residenti all’estero un’alternativa sarà rappresentata da 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Enyan, Toscano, Carella, Prezioso, Pierno; Maiorino, Perez.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.