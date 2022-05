Foggia-Virtus Entella dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-VIRTUS ENTELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Virtus Entella

Foggia-Virtus Entella Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: da definire

da definire Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

I playoff di Serie C entrano nella loro fase più calda. Messi alle spalle i primi due turni, sono dieci le squadre che sono riuscite a spingersi fino alla fase denominata Playoff Nazionale. Gli accoppiamenti sono stati definiti dal sorteggio che si è tenuto nella mattinata di giovedì e tra i confronti proposti c’è anche quello che vedrà opposte il Foggia e la Virtus Entella.

La compagine pugliese si è spinta fino a questo punto della post season dopo essersi piazzata al settimo posto in classifica nel Girone C e aver superato già due ostacoli nei playoff.

Gli uomini guidati da Zdenek Zeman hanno infatti prima eliminato la Turris (2-0 interno con reti di Di Grazia e Curcio) e successivamente l’Avellino imponendosi per 2-1 in rimonta sul campo dell’Avellino grazie ai goal di Merola e Nicola.

La Virtus Entella si è invece piazzata al quarto posto nel Girone B, alle spalle di Modena, Reggiana e Cesena. Un piazzamento, quello ottenuto dalla compagine di Chiavari, che le ha consentito di dover affrontare un solo turno di playoff sin qui.

La Virtus ha infatti superato un unico scoglio: l’Olbia. Agli uomini di Volpe, in virtù del miglior piazzamento in regular season, è bastato un pareggio interno per 1-1 (reti di Karic e Mancini) per prolungare il proprio cammino in post season.

La Virtus si presenta a questo doppio confronto da testa di serie. Un vantaggio importante che le consente di giocare la seconda partita in casa e di passare il turno in caso di parità al termine dei 180’.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Virtus Entella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-VIRTUS ENTELLA

Foggia-Virtus Entella, sfida d’andata tra le due squadre nel primo turno Playoff Nazionale, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio ‘Pino Zaccheria’, ovvero l’impianto che ospita le partite dei Satanelli. L’orario del calcio d’inizio deve essere ancora reso noto.

DOVE VEDERE FOGGIA-VIRTUS ENTELLA IN TV

La sfida che vedrà opposte Foggia e Virtus Entella sarà trasmessa dalla piattaforma web Eleven Sports.

Il match sarà dunque visibile, previo abbonamento, su tutte le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o il alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a disposizione dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

FOGGIA-VIRTUS ENTELLA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Foggia-Virtus Entella sarà ovviamente visibile in streaming.

Sarà quindi possibile seguire la sfida dello Zaccheria su dispositivi mobili come tablet e smartphone grazie all’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-VIRTUS ENTELLA

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Curcio, Di Grazia.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Korovar, Chiosa, Barlocco, Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti, Merkaj, Magrassi.