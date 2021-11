Foggia-Vibonese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Vibonese

Foggia-Vibonese Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Girone C del campionato di Serie C si è spinto fino al sedicesimo turno e tra le partite che proporrà nel week-ed c’è anche quella che vedrà affrontarsi il Foggia e la Vibonese.

I Satanelli di Zdenek Zeman, nonostante i quattro punti di penalità che sono stati loro inflitti, viaggiano in piena zona playoff, grazie anche alla lunga striscia positiva costruita nelle ultime settimane. Sono infatti sette le partite consecutive nelle quali sono riuscite a fare risultato, inanellando tre vittorie e quattro pareggi (l’ultimo dei quali nell’ultima uscita contro il Campobasso). Per i pugliesi i punti sono attualmente 21.

Appena dieci i punti messi in cascina invece dalla Vibonese fanalino di coda della classifica. La squadra allenata da Gaetano D’Agostino fin qui ha vinto una sola partita (lo scorso 17 ottobre 2-0 in casa contro il Latina), a fronte di sette pareggi e altrettante sconfitte, ed ha inoltre il peggior attacco del torneo (appena otto i goal segnati in quindici gare).

Quello che andrà in scena sarà il quinto confronto complessivo tra le due squadre. L’ultimo risale alla ventottesima giornata dello scorso campionato e si concluse con uno 0-0 in casa dei rossoneri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Vibonese dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-VIBONESE

Foggia-Vibonese si giocherà domenica 28 ottobre 2021 allo stadio ‘Pino Zaccheria’, ovvero l’impianto che ospita le partite interne della compagine pugliese. Ad arbitrare sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,30.

DOVE VEDERE FOGGIA-VIBONESE IN TV

La partita valida per il 16° turno del Girone C di Serie C che vedrà protagoniste Foggia e Vibonese, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eleven Sports. Il match sarà quindi visibile sulle moderne smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o ancora sulle altre tipologie di TV collegandole a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

FOGGIA-VIBONESE IN DIRETTA STREAMING

Tutti coloro che sono abbonati ad Eleven Sports avranno come di consueto la possibilità di seguire la sfida in streaming. Foggia-Vibonese sarà quindi visibile su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o ancora su dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire il derby di Puglia attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-VIBONESE

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Mahrous, Risaliti, Vergara; Senesi, Tumbarello, Cattaneo, Basso, Mauceri; Sorrentino, Golfo.