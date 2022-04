Foggia-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Turris

Foggia-Turris Data: 01-05-2022

01-05-2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports , Sky Sport (253 del satellite)

(253 del satellite) Streaming: Eleven Sports, Sky GO, NOW, OneFootball

Foggia e Turris si sfidano nel primo turno dei playoff di Serie C.

La formazione di Zeman, settima classificata nel girone C, riceve la Turris di Caneo che, invece, ha chiuso la Regular Season all'ottavo posto.

Le due squadre si affrontano dunque in gara secca e in caso di parità sarà il Foggia a passare il turno, in quanto meglio classificato nella prima parte di stagione.

Nella Regular Season appena conclusa si registra il doppio successo della Turris nei confronti diretti: 2-0 a Foggia e 3-1 in quel di Torre del Greco.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Turris: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-TURRIS

Foggia-Turris si giocherà domenica 1 maggio allo Stadio 'Pino Zaccheria'. Calcio d'inizio alle ore 17.30.

DOVE VEDERE FOGGIA-TURRIS IN TV

La sfida tra Foggia e Turris verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports che detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato di Serie C: sarà sufficiente scaricare la relativa app su Smart TV.

Il match del 'Pino Zaccheria' verrà trasmesso anche da Sky e si potrà seguire sul canale Sky Sport (253 del satellite).

FOGGIA-TURRIS IN DIRETTA STREAMING

Tramite Eleven Sports e Sky Go sarà possibile seguire la partita in diretta streaming accedendo ai relativi siti ufficiali o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Si potrà seguire Foggia-Turris anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport', oppure attraverso OneFootball, dove sarà possibile seguire l'evento in pay-per-view su pc, notebook, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-TURRIS

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo; Gallo, Petermann, Rocca; Merola, Curcio, Di Grazia. All. Zeman.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Varutti, Bordo, Finardi, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. All. Caneo. All. Caneo.