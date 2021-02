Foggia-Ternana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Foggia ospita la Ternana in un match della 26ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Reduce dal 5-1 inflitto al Catania, la Ternana dominatrice assoluta del Girone C del campionato di Serie C, torna in campo per affrontare in un match valido del 26esimo turno del torneo, il Foggia.

I Satanelli guidati da Marco Marchionni arrivano a questo confronto dopo il pesante 4-0 patito in casa dell’Avellino e da sesti in classifica, ovvero in piena lotta per un posto nei play-off. I punti sin qui messi in cascina dai rossoneri sono 36 in 24 partite disputate, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte.

Perfetto invece il cammino della Ternana, l’unica squadra ancora imbattuta in Europa. I rossoverdi guidati da Cristiano Lucarelli, sono in vetta alla classifica del campionato in virtù dei 59 punti totalizzati in 23 uscite. Il loro vantaggio sulla seconda forza del torneo, l’Avellino, è di ben 12 lunghezze, nonostante una partita in meno giocata.

Quello che andrà in scena sarà il trentacinquesimo confronto in assoluto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride alla Ternana che si è imposta in dodici occasioni, a fronte di dodici pareggi e dieci successi del Foggia.

L’ultima sfida tra le due compagini, quella giocata lo scorso 25 ottobre nel girone d’andata, ha visto i gli umbri vincere 2-0 grazie alle reti di Partipilo e Falletti.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-TERNANA

La sfida che vedrà protagoniste Foggia e Ternana si disputerà domenica 21 febbraio 2021 allo stadio ‘Pino Zaccheria’, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine pugliese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15.00.

Foggia-Ternana sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports. Gli abbonati potranno quindi seguire il match anche su smart tv di ultima generazione, attraverso l’apposita applicazione.

La gara dello ‘Zaccheria’ sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da Cusano Italia TV, l’emittente di proprietà dell’Università Niccolò Cusano.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, la sfida Foggia-Ternana potrà, come di consueto, essere seguita anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o utilizzando l’apposita app per sistemi iOS e Android.

Foggia-Ternana sarà inoltre visibile in diretta streaming in chiaro sul sito di Cusano Italia Tv.

Marchionni si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale, davanti a Di Stasio, potrebbero essere Del Prete, Anelli e Gavazzi a completare il pacchetto difensivo. In attacco Curcio verso una maglia da titolare al fianco di Dell’Agnello.

Lucarelli dovrebbe disegnare la sua Ternana con un 4-2-3-1 nel quale Proietti e Palumbo potrebbero andare a formare il duo di mediana. In attacco, a supporto dell’unica punta Vantaggiato, ci sarà un trio composto da Partipilo, Falletti e Furlan.

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio; Del Prete, Anelli, Gavazzi; Kalombo, Garofalo, Vitale, Salvi, Di Jenno; Curcio, Dell'Agnello.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.