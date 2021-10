Foggia-Taranto dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Undicesima giornata in Serie C, il Foggia ospita, nel derby pugliese, il Taranto: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FOGGIA-TARANTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Taranto

Foggia-Taranto Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (254 satellitare, 485 digitale terrestre)

Eleven Sports, Sky Sport (254 satellitare, 485 digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Non c'è tempo di respirare per la Serie C. Altro turno, dopo quello infrasettimanale. Spicca tra le altre partite il match tra Foggia e Taranto. Un altro derby pugliese per Zeman, dopo quello contro il Bari, capolista, terminato 1-1. Dopo aver frenato la fuga dei Galletti, i rossoneri puntano alle zone altissime della classifica, ma serve battere il Taranto che, dopo un periodo grigio (3 pari e 1 sconfitta) è tornato alla vittoria battendo per 2-1 la Fidelis Andria.

Il Foggia ha totalizzato, fin qui, 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Allo Zaccheria lo score è di 10 punti con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 9 reti fatte e 5 subite (due vittorie consecutive con Messina e Monopoli).

Il Taranto, invece, lontano dal proprio stadio ha totalizzato solo 4 punti con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Ultimo precedente tra le due squadre in Serie C risale alla stagione 2016-17 con il successo del Taranto per 2-0 sul Foggia. Le due formazioni si sono affrontate in Serie D nella stagione 2019-20 (1-0 per il Foggia a Taranto e 1-0 sempre per i rossoneri al ritorno allo Zaccheria).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Taranto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-TARANTO

Il match tra Foggia e Taranto giocherà domenica 24 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30. La gara verrà disputata allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia.

Foggia-Taranto sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports e da Sky Sport. Su Eleven sarà visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Su Sky, invece, su satellitare servirà sintonizzarsi sul canale 254, mentre sul digitale terrestre il canale è 485.

Foggia-Taranto verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Probabile 4-3-3 per il Foggia con Alastra tra i pali, Nicoletti, Sciacca, Girasole e Martino in difesa. Rocca, Petermann e Gallo in mezzo. Tridente formato da Merola, Ferrante e Curcio.

Identico modulo per il Taranto con Antonino in porta, Tomassini e Ferrara esterni, Granata e Zullo centrali. Labriola, Marsili e Bellocq in mezzo. Pacilli, Saraniti e Giovinco in avanti.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Nicoletti, Girasole, Sciacca, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

TARANTO (4-3-3): Antonino; Tomassini, Granata, Zullo, Ferrara; Labriola, Marsili, Bellocq; Pacilli, Saraniti, Giovinco.