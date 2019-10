Il Foggia querela la Rai: "Diffamazione a mezzo stampa"

Il Foggia non ha gradito un servizio del TG1 e l'accostamento dell'attività mafiosa ai suoi tesserati: Rai querelata.

Mercoledì scorso il ha battuto la Turris nei sedicesimi di Coppa di Serie D, qualificandosi per gli ottavi di finale: il successo è stato però macchiato da alcuni cori della curva in sostegno ad altri tifosi puniti con il Daspo, a cui hanno partecipato anche i giocatori al termine dell'incontro.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

"Onoriamo i diffidati".

La società pugliese si è poi dissociata da quell'episodio, richiamando all'ordine i propri tesserati per aver tenuto un comportamento poco responsabile.

Durante l'edizione serale del TG1 andata in onda giovedì è stato mostrato un servizio che non è affatto piaciuto ai 'Satanelli', i quali hanno deciso di querelare la Rai per un accostamento al crimine organizzato che non rispecchia i valori del club. Ecco il comunicato.

"Il Calcio Foggia 1920, a seguito della messa in onda del servizio giornalistico andato in onda giovedì 17 ottobre durante il telegiornale serale di RaiUno, ha deciso di proporre querela per diffamazione a mezzo stampa. La Società ritiene meritevole di persecuzione a norma di legge il gratuito accostamento tra l’attività mafiosa (pur presente nel territorio), le condotte dei tifosi ed i rapporti con la società e i suoi tesserati, tirati in ballo in modo gratuito ed offensivo dall’autore del servizio televisivo. L’incarico di valutare tutti i presupposti dell’azione e di predisporre la conseguente querela è stato affidato all’Avv. Michele Vaira".

Clima teso che ha inciso parzialmente sul rendimento in campo del Foggia, fermato in casa per 1-1 dal Casarano nell'ultimo turno di Serie D dove si trova al quarto posto dopo il fallimento che ha costretto alla ripartenza dai dilettanti.