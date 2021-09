Foggia-Potenza dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Foggia e Potenzia si affrontano nella 2ª giornata del Girone C della Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Esordio interno in campionato per il nuovo Foggia di Zdenek Zeman. La compagine pugliese affronterà, in una sfida valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C il Potenza di Fabio Gallo.

Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica. I Satanelli infatti sono reduci dallo 0-0 maturato al debutto nel torneo contro il Monterosi, mentre i Leoni nella loro prima uscita hanno ottenuto un importante pareggio interno in rimonta contro il Bari grazie ad una rete siglata da Salvemini.

Quella che andrà in scena sarà la quattordicesima sfida ufficiale tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Foggia in virtù delle 7 vittorie ottenute a fronte di 4 pareggi e 2 successi del Potenza.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla ventitreesima giornata dello scorso campionato di Serie C. In quell’occasione ad imporsi furono i pugliesi per 1-0 grazie ad una rete di Del Prete.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-POTENZA

La sfida che vedrà opposte Foggia e Potenza si disputerà domenica 5 settembre 2021 allo stadio Pino Zaccheria, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine pugliese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17.30 e a dirigere la contesa sarà l’arbitro Federico Fontani di Siena.

Foggia-Potenza sarà trasmessa dalla piattaforma web Eleven Sports. Gli abbonati potranno quindi seguire il match tramite smart tv accedendo all’evento attraverso l’apposita app.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, la sfida dello Zaccheria sarà ovviamente visibile in diretta streaming su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet. In tal caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o utilizzare l’app compatibile con sistemi iOS e Android.

Zdenek Zeman disegnerà il suo Foggia con il consueto 4-3-3 nel quale Martino, Sciacca, Girasole e Nicoletti dovrebbero comporre la linea difensiva davanti ad Alastra. Chiavi del centrocampo affidate a Petermann, mentre in attacco Ferrante dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Merola e Curcio.

Fabio Gallo dovrebbe rispondere con un 3-5-2 nel quale Coccia, Cargnelutti e Gigli completerebbero il pacchetto di difesa, con Vecchi e Zenuni a presidiare gli esterni e Nigro, Zampa e Ricci a formare il terzetto di mediana. In attacco spazio alla coppia Salvemini-Romero.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Maselli, Petermann, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Coccia, Cargnelutti, Gigli; Vecchi, Nigro, Zampa, Ricci, Zenuni; Salvemini, Romero.