Foggia-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Foggia ospita il Pescara nella 23ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Foggia di Pasquale Padalino ospita il Pescara di Giuseppe Pillon nella 23ª giornata di Serie B. I pugliesi hanno scontato una penalizzazione iniziale di 6 punti e al momento si trovano al 15° posto con 19 punti e un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, mentre gli abruzzesi sono terzi assieme al Lecce a quota 34 con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Il tedesco Oliver Kragl e gli attaccanti Fabio Mazzeo e Pietro Iemmello sono i migliori marcatori nelle fila dei Diavoletti rossoneri con 4 goal segnati ciascuno, fra i biancazzurri è l'attaccante Leonardo Mancuso il giocatore più prolifico con un bottino realizzativo di 12 centri in 21 partite giocate. Il Foggia è reduce da una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Pescara attraversa invece un periodo negativo nel quale ha collezionato una pesante sconfitta casalinga contro il Brescia e in precedenza due 0-0 consecutivi.

QUANDO SI GIOCA FOGGIA-PESCARA

Foggia-Pescara si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Sarà il 26° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B. I biglietti di Foggia-Pescara sono acquistabili online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE FOGGIA-PESCARA IN TV E STREAMING

La partita Foggia-Pescara sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, che si è aggiudicato i diritti di tutta la Serie B. La telecronaca del match sarà affidata a Dario Mastroianni. La gara sarà visibile sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, o attraverso i decoder Sky Q e le console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-PESCARA

FOGGIA (4-3-2-1): Leali; Loiacono, Martinelli, Billong, Ranieri; Agnelli, Greco, Busellato; Galano, Kragl; Iemmello.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; M. Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras, Mancuso, Monachello.