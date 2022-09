Foggia-Pescara dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Foggia-Pescara nella quinta giornata di campionato nel girone C di Serie C. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sarà una sfida che vedrà opposte squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nella quinta giornata del Girone C del campionato di Serie C, vedrà protagoniste il Foggia ed il Pescara.

La compagine pugliese infatti, si presenta all’appuntamento sapendo che, per risalire la classifica dopo una brutta partenza, c’è da prolungare la mini striscia positiva iniziata due turni fa. I Satanelli infatti sono reduci dalla vittoria contro la Virtus Francavilla (1-0 interno) alla quale poi è seguito il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Potenza. Sono state proprio queste due partite a consentire agli uomini di Boscaglia di mettere in cascina i primi quattro punti del loro torneo.

Meglio hanno fatto gli abruzzesi che invece di punti ne hanno raggranellati nove nelle prime quattro uscite. Dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Avellino (1-0 interno) e Latina (2-1 in trasferta), la squadra guidata da Colombo è incappata nella sconfitta interna contro il Crotone (1-0), al quale è però seguita la pronta reazione contro la Viterbese (1-0 esterno con goal decisivo di Mora).

Il Foggia cercherà quindi quei punti che possano avvicinarlo alle zone medio alte di classifica, mentre il Pescara punta a consolidare la sua posizione in zona playoff e a tenere il passo delle primissime della classe.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 35 in partite ufficiali tra rossoneri e biancazzurri. Il bilancio complessivo al momento sorride al Pescara in virtù dei 15 successi ottenuti a fronte di 6 pareggi e 13 affermazioni del Foggia.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Foggia-Pescara: dalle notizie sulle formazioni, a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-PESCARA

Foggia-Pescara, sfida valida per la quinta giornata del Girone C del campionato di Serie C, si giocherà sabato 24 settembre 2022 allo stadio Pino Zaccheria, ovvero l’impianto che ospita le gare della compagine pugliese. Calcio d’inizio fissato alle ore 20.30, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Mario Saia di Palermo.

DOVE VEDERE FOGGIA-PESCARA IN TV

Saranno diverse le opzioni per seguire Foggia-Pescara in TV. La partita sarà infatti trasmessa sia da Eleven Sport che da Sky.

Nel primo caso, sarà possibile seguire la sfida dello Zaccheria attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app.

Nel caso dell’emittente satellitare invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport (ovvero il canale 251 del satellite).

FOGGIA-PESCARA IN DIRETTA STREAMING

Sarà ovviamente possibile seguire Foggia-Pescara anche in diretta streaming. Gli abbonati di Eleven Sport potranno farlo su smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky, come di consueto, potranno invece seguire la gara attraverso Sky Go.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da OneFootball, tramite sito o scaricando l'apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-PESCARA

FOGGIA (4-3-2-1): Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Frigerio, Odjer, Di Noia; Peralta, D’Ursi; Vuthaj.

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Cancellotti, Ingrosso, Boben, Milani; Germinario, Kraja, Mora; Cuppone, Lescano, Tupta.