Foggia-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Palermo

Foggia-Palermo Data: 15 febbraio 2022

15 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Sarà una partita che vedrà opposte squadre che stanno vivendo momenti profondamente diversi, quella che nel 27° del Girone C del campionato di Serie C vedrà opposte il Foggia di Zdenek Zeman ed il Palermo di Silvio Baldini.

La compagine pugliese è infatti ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2022 ed è reduce da un filotto di risultati che le ha fatto perdere molte posizioni in classifica. Nelle ultime sette partite infatti, il Foggia ha messo in cascina appena quattro punti frutto di quattro pareggi, due dei quali nelle ultime due uscite contro Fidelis Andria e Messina, e tre sconfitte. Per il Satanelli, sono 33 i punti messi in cascina in 25 partite (il club ha anche subito una penalizzazione di due punti).

Viaggiano invece più spediti i siciliani che nelle ultime cinque uscite hanno messo insieme tre pareggi e due vittorie, l’ultima delle quali in casa per 3-1 contro la Juve Stabia nel precedente turno di campionato. I rosanero sono distanziati di dieci lunghezze dal Bari capolista, ma sono saldamente posizionati nella zona che vale i playoff (sono sesti), grazie ai 42 punti raggranellati in 25 uscite.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 44 tra Foggia e Palermo. Il bilancio complessivo sorride ai rosanero, in virtù dei tredici successi ottenuti a fronte di diciannove pareggi ed undici affermazioni dei rossoneri.

Nella sfida che si è giocata nello scorso ottobre nel girone d’andata, ad imporsi è stato proprio il Palermo per 3-0, grazie alle reti di Floriano, Brunori e Soleri.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO FOGGIA-PALERMO

La sfida che vedrà opposte Foggia e Palermo andrà in scena martedì 15 febbraio 2022 allo stadio ‘Pino Zaccheria’, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine pugliese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,00.

DOVE VEDERE FOGGIA-PALERMO IN TV

Foggia-Palermo sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

FOGGIA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, sarà ovviamente possibile seguire la sfida Foggia-Palermo in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-PALERMO

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti, Accardi, Lancini, Perrotta, Crivello; De Rose, Soleri; Floriano, Luperini, Valente; Brunori.