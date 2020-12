Foggia-Palermo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Foggia ospita il Palermo nella 14ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FOGGIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Foggia di Marco Marchionni sfida il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono ottavi in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i siciliani, che hanno una gara da recuperare, si trovano in 11ª posizione con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 k.o.

Nei 40 precedenti fra le due formazioni in partite ufficiali prevalgono i pareggi, ben 19, a fronte di 11 successi dei rosanero e di 10 vittorie dei rossoneri.

I Diavoletti hanno rimediato una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre le Aquile hanno collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle 4 gare precedenti.

In settimana il capitano del Foggia, Federico Gentile, è stato vittima di un grave episodio intimidatorio ad opera di balordi, che hanno messo fuoco alla porta della sua abitazione.

Alessio Curcio è il miglior marcatore fra i rossoneri con 6 reti realizzate, mentre Andrea Saraniti è il bomber dei rosanero con 4 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-PALERMO

Foggia-Palermo si disputerà il pomeriggio di domenica 6 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Angelucci della sezione di Foligno, è in programma alle ore 14.00.

La partita Foggia-Palermo sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Per effetto di un accordo con la Lega Pro, a seguito dei problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma e legati ad attacchi informatici, anche per il mese di dicembre tutte le partite di Serie C saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Sarà possibile seguirein diretta streaming attraversoanche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

La diretta partirà cliccando sul link della partita nel portale, ma la gara potrà essere vista anche collegandosi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora accedere alla app dopo averla scaricata.

Marchionni ritrova Curcio dopo il turno di squalifica: l'attaccante farà coppia con D'Andrea, con Dell'Agnello che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Salvi potrebbe agire in cabina di regia, con Garofalo e Rocca mezzali. Kalombo e Di Jenno presidieranno le due fasce. In difesa possibile conferma per il 'millennial' Galeotafiore nella linea a tre con Anelli e Gavazzi. Fra i pali ci sarà Fumagalli.

Boscaglia confermerà il 4-2-3-1. Il peso dell'attacco dei siciliani ricadrà sulle spalle del centravanti Saraniti, che sarà supportato sulla trequarti da Silipo, Rauti e Kanoute. In mediana tandem formato da Odjer e Broh. Davanti al portiere Pelagotti, la difesa vedrà Accardi e Marconi comporre la coppia centrale e Almici e Crivello come terzini.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Silipo, Rauti, Kanoute; Saraniti.