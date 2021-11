Foggia-Paganese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-PAGANESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reduce dalla sconfitta interna patita contro la Fidelis Andria che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, il Foggia torna a concentrarsi sul campionato. La compagine rossonera, nella tredicesima giornata del Girone C di Serie C affronterà la Paganese.

Sarà un confronto tra due squadre che hanno sin qui avuto un cammino simile in campionato. I Satanelli infatti, nei primi dodici turni hanno messo in cascina 18 punti, mentre sono 17 quelli totalizzati dagli Azzurrostellati.

Gli uomini guidati da Zdenek Zeman sono imbattuti nel torneo dallo scorso 10 ottobre, da quando vennero cioè battuti dal Palermo 3-0 e da allora hanno ottenuto una vittoria (quella interna contro il Monopoli) seguita dai pareggi contro Bari, Taranto e Picerno.

La compagine allenata da Gianluca Grassadonia (che del Foggia è stato sia calciatore proprio agli ordini di Zeman che allenatore) è invece reduce dal successo interno per 2-1 ottenuto con il Virtus Francavilla.

Quello che andrà in scena sarà il quattordicesimo confronto tra le due squadre. Il Foggia è avanti nel bilancio complessivo in virtù delle sette vittorie ottenute a fronte di quattro pareggi e due affermazioni della Paganese.

ORARIO FOGGIA-PAGANESE

Foggia-Paganese, sfida valida per il tredicesimo turno del Girone C del campionato di Serie C, si giocherà domenica 7 novembre 2021 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. A dirigere la gara, il cui inizio è stato programmato alle 17.30, sarà il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.

Sarà Eleven Sports a trasmettere la gara che vedrà opposte Foggia e Paganese. Coloro che sono abbonati alla piattaforma potranno quindi seguire la sfida su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app.

Foggia-Paganese non sarà invece trasmessa né su Sky Sport né su Rai Sport.

Eleven Sports trasmetterà Foggia-Paganese in streaming e quindi la gara sarà visibile su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o ancora su smartphone e tablet utilizzando l’app compatibile con i sistemi iOS ed Android.

Zeman schiererà il suo Foggia con il consueto 4-3-3 nel quale, davanti ad Alastra, Sciacca e Girasole andranno a formare il duo centrale di difesa. Petermann si sistemerà in cabina di regia, mentre in attacco Ferrante sarà la punta centrale di un tridente completato da Merkaj e Curcio.

Grassadonia si affiderà ad un 3-5-2 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Baiocco sarà completato da Schiavi, Bianci e Sbampato. Zanini e Manarelli presidieranno gli esterni, mentre in attacco potrebbe esserci Iannone al fianco di Guadagni.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Gatattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Gallo, Petermann, Rocca; Merkaj, Ferrante, Curcio.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavi, Bianchi, Sbampato; Zanini, Tissone, Firenze, Sito, Manarelli; Iannone, Guadagni.