Foggia-Monopoli dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Nona giornata in Serie C, di scena il derby pugliese tra Foggia e Monopoli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FOGGIA-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Monopoli

Foggia-Monopoli Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (255 satellite, 486 digitale terrestre)

Eleven Sports, Sky Sport (255 satellite, 486 digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Dopo la pesante sconfitta contro il Palermo (3-0) per il Foggia di Zeman è tempo di pensare nuovamente al campionato. Allo Zaccheria arriva il Monopoli, in frenata dopo un ottimo inizio di stagione.

Il derby pugliese offre due squadre in piena zona playoff con il Foggia a 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi (con 2 sconfitte), mentre il Monopoli ha vinto 4 gare (ma perso le ultime 2) con 1 pareggio e 3 k.o. totali.

La squadra di Zeman segna, ma, come consuetudine, concede: 12 reti fatte e 9 subite, il Monopoli, trascinato dal bomber Starita (6 reti fin qui) può sognare il colpaccio per rialzarsi in classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Monopoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-MONOPOLI

Foggia-Monopoli, gara valevole per la nona giornata del girone C della Serie C, andrà in scena nel pomeriggio di domenica 17 ottobre allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 14.30

Sarà possibile seguire Foggia-Monopoli in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 255 del satellite, 486 del digitale terrestre) o attraverso l'applicazione di Eleven Sports, che si può scaricare su smart tv: si dovrà scegliere una tipologia di abbonamento - mensile o annuale - e poi selezionare l'evento dal palinsesto.

Foggia-Monopolio si potrà seguire anche in diretta streaming sempre grazie ad Eleven Sports. Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata se si accederà attraverso dispositivi come smartphone o tablet. Se invece si accede attraverso pc o notebook basterà collegarsi con il portale. Alternativa di visione è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Probabile 4-3-3 per il Foggia con Alastra in porta, Garattoni, Sciacca, Markic e Martino in difesa. Rocca, Petermann e Gallo in mezzo. Merola, Ferrante e Curcio in avanti.

3-5-2 per il Monopoli con Loria tra i pali, Riggio, Bizzotto, Mercadante in difesa. Viteritti, Piccinni, Morrone, Bussaglia e Guiebre in mezzo. D'Agostino e Starita in avanti.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Morrone, Bussaglia, Guiebre; D'Agostino, Starita.