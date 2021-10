Foggia-Messina dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Nella settima giornata del Girone C di Serie C il Foggia ospita il Messina: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Il Foggia per cercare la continuità, il Messina per rilanciarsi dopo due k.o. di fila. Sfida interessante allo Zaccheria tra i rossoneri e i biancoscudati. I pugliesi sono reduci dalla vittoria contro la Fidelis Andria, mentre i siciliani hanno perso due gare di fila contro Picerno e Bari. Zeman incontra il suo passato (è stato allenatore dei siciliani nella stagione 1888-89 proprio prima di passare al Foggia).

Due vittorie, tre pareggi e una sconfitta per il Foggia, nove punti in classifica. Una vittoria, due pareggi e tre sconfitte per il Messina, cinque punti in graduatoria.

Da una parte c'è Alessio Curcio, ex Catania, messosi in mostra nelle ultime partite, dall'altra c'è David Milinkovic, un gradito ritorno a Messina, dopo aver fatto bene nel 2017.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Messina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Foggia-Messina, gara valevole per la settima giornata del girone C della Serie C, andrà in scena nel pomeriggio di domenica 3 ottobre allo stadio Zaccheria di Foggia. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 17:30.

Foggia-Messina sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di terza serie: sarà sufficiente scaricare, previo abbonamento o acquisto del singolo evento, scaricare l'app della piattaforma su una smart tv.

Foggia-Messina sarà visibile anche in diretta streaming tramite Eleven Sports, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, anche in questo caso tramite abbonamento o acquisto del singolo evento.

Sarà 4-3-3 per i rossoneri con Alastra in porta, Garattoni, Girasole, Sciacca e Nicoletti in difesa. Petermann, Gallo e Rocca in mediana, Merola, Ferrante e Curcio in avanti.

4-4-1-1 per il Messina con Lewandowski in porta, Morelli e Sarzi Puttini terzini, Fantoni e Carillo centrali. Russo, Fofana, Damian e Catania in mediana. Milinkovic alle spalle di Vukusic.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

MESSINA (4-4-1-1): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Russo, Fofana, Damian, Catania; Milinkovic; Vukusic.