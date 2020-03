Foggia in lutto: incidente stradale, muore il magazziniere

Tragedia per il Foggia: in un incidente stradale ha perso la vita il magazziniere Antonio Cianci, illeso il giocatore Alessio Pertosa.

Una tragedia scuote la squadra del , costretto a ripartire dalla Serie D dopo il fallimento: in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Foggia-Troia ha perso la vita il magazziniere dei rossoneri, Antonio Cianci.

La vittima è morta sul colpo, illeso invece il calciatore Alessio Pertosa che era presente all'interno dell'auto, finita fuori dalla corsia per cause ancora da accertare. I due si trovavano in viaggio per raggiungere il campo di allenamento come al solito.

Sul posto sono accorsi il 118 e le forze dell'ordine che avranno il compito di fare chiarezza su una vicenda che non avremmo mai voluto raccontare.