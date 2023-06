Foggia-Lecco 1-2: allo Zaccheria decide una magia di Lepore

Il Lecco espugna Foggia e si aggiudica l'andata della finale playoff di Serie C: decide una punizione di Lepore. Ritorno tra cinque giorni.

Davanti ai dodicimila di un Pino Zaccheria tutto esaurito, si consuma il primo atto della finale dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco. Drammatico per i padroni di casa, quasi insperato per i tifosi ospiti.

Foschi sceglie la stessa formazione che ha fatto l'impresa a Cesena, mentre nel Foggia ci sono i rientranti Kontek e Di Noia al centro di difesa e controcampo. La squadra di Delio Rossi - dopo 2' di interruzione causa fumogeni - parte forte e al primo corner trova subito il vantaggio: al 9' Leo prima colpisce più in alto di tutti, poi insacca sulla ribattuta. Anche il Lecco trova la via del goal da calcio d'angolo, con Pinzauti: al 29' l'attaccante, già pericoloso insieme a Lepore poco prima, si smarca sul primo palo e gira perfettamente in porta. Stavolta Dalmasso non può nulla, a riposo si va sull'1-1. Dopo la partenza sprint del Foggia, il Lecco cambia dal 3-4-1-2 al 3-5-2 e torna in partita.

Nella ripresa pronti via e segna Ogunseye, ma l'arbitro annulla tutto per una spinta su Celjak. Il Foggia protesta ancora per una spinta su Frigerio che tira fuori da pochi passi, ma Bonacina non assegna il penalty. Espulso, nel caos, un componente della panchina foggiana. Malgrati salva su Schenetti prima e Di Noia poi, Ogunseye spreca ancora di testa. I padroni di casa spingono, ma non riescono a trovare il goal-vittoria. Così il guizzo decisivo lo trova all'87' Lepore, tra i migliori dei suoi: direttamente da calcio piazzato, il difensore 36enne indovina l'angolo giusto e ammutolisce lo Zacccheria. Con un gran goal il Lecco espugna a sorpresa Foggia e nel ritorno in casa, tra cinque giorni, avrà due risultati su tre per essere promosso in Serie B.

FOGGIA-LECCO 1-2, IL TABELLINO E LE PAGELLE

FOGGIA-LECCO 1-2

Marcatori: 7' Leo (F), 27' Pinzauti (L), 87' Lepore (L)

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso 6; Leo 6.5, Kontek 6, Rizzo 6; Bjarkason 5.5 (46' Garattoni 6), Frigerio 6 (72' Petermann 5.5), Di Noia 6.5, Schenetti 6, Costa 6.5; Peralta 5 (74' Iacoponi 5.5), Ogunseye 5.5 (82' Beretta SV). All. Rossi.

LECCO: (3-5-2): Melgrati 6.5; Lepore 7, Bianconi 6, Celjak 6; Girelli 6, Galli 5.5 (67' Lakti 6), Zuccon 6, Zambataro 5.5, Tordini 5 (46' Ardizzone SV, 54' Stanga 6) ; Pinzauti 7 (67' Magni 6), Buso 6.5 (84' Bunino SV). All. Foschi.

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Di Noia (F), Petermann (L)

Espulsi: -