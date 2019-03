Foggia, ladri allo Zaccheria: rubato l'incasso della partita contro il Cosenza

Furto nel pomeriggio di ieri allo Zaccheria, lo stadio del Foggia: rubato l'incasso della partita contro il Cosenza e altri effetti personali.

Inizia male la caccia alla vittoria del Foggia nella partita di questa sera contro il Cosenza. Ieri allo stadio 'Pino Zaccheria' dei ladri hanno rubato al botteghino l'incasso della partita e alcuni effetti personali dei dipendenti.

L'episodio, secondo gli inquirenti, è avvenuto mentre si teneva la conferenza stampa dell'allenatore Pasquale Padalino, nel pomeriggio di ieri. I ladri avrebbero agito indisturbati e nel giro di pochi minuti.

La refurtiva sarebbe di 2500 euro, ovvero l'incasso in contanti del botteghino dello stadio per la partita contro la squadra calabrese. Oltre a questo, sarebbero stati portati via alcuni effetti personali dei dipendenti.

Saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza a fare chiarezza sull'accaduto. Per ora non sono stati rilevati segni di effrazione sulle porte dell'ufficio in cui sarebbe stato compiuto il furto, peraltro molto vicino alla sala stampa.

Non il modo migliore per il Foggia per avvicinarsi alla pesantissima sfida contro il Cosenza, una partita che i pugliesi devono vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, in cui si stanno trovando seriamente invischiati complici i 6 punti di penalità.