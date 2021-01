Foggia-Juve Stabia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Foggia sfida la Juve Stabia nel posticipo della 18ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

FOGGIA-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Foggia di Marco Marchionni ospita la Juve Stabia di Pasquale Padalino nel posticipo del lunedì della 18ª giornata del Girone C di Serie C, che mette di fronte due squadre in lotta per un posto nei playoff. I pugliesi sono quinti in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i campani si trovano al 9° posto a quota 22, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 18 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i rossoneri sono nettamente in vantaggio con 10 vittorie, 6 pareggi e 2 affermazioni dei gialloblù, che nella loro storia non hanno mai vinto in casa dei Diavoletti.

Il Foggia viene da una serie positiva di 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, la Juve Stabia, invece, ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 giornate. Sarà una gara amarcord per l'allenatore dei gialloblù Pasquale Padalino, che da calciatore conta 96 presenze e un goal in maglia rossonera, e da tecnico ha guidato i pugliesi dal 2012 al 2014 e nella stagione 2018/19.

Alessio Curcio, autore di 9 reti, è il bomber dei Diavoletti, mentre Niccolò Romero è il giocatore più prolifico delle Vespe a quota 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-JUVE STABIA

Foggia-Juve Stabia si giocherà la sera di lunedì 11 gennaio 2018 nel palcoscenico dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia, con fischio d'inizio alle ore 21.00. La gara sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como.

Il posticipo Foggia-Juve Stabia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 47 HD e 48 del digitale terrestre).

La partita Foggia-Juve Stabia sarà inoltre visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e, previa sottoscrizione di un abbonamento, potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Chi lo preferisse potrà seguire Foggia-Juve Stabia anche in diretta in chiaro su Rai Play, la piattaforma gratuita della tv pubblica, e sul sito di Rai Sport.

Il Monday night della Serie C potrà essere visto anche in diretta streaming attraverso Eleven Sports, cliccando sul link della partita per avviare la diretta.

In entrambi i casi la partita sarà visibile su pc e notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale delle due piattaforme, e su dispositivi mobili, in questo caso preoccupandosi di scaricare precedentemente la app del servizio prescelto.

Marchionni punterà sul 3-5-2 e dovrà fare a meno dello squalificato Kalombo. Al suo posto sulla fascia destra partirà titolare Pompa, con Di Jenno a sinistra, Raggio Garibaldi in cabina di regia e Vitale e Rocca nel ruolo di interni di centrocampo. In attacco tandem composto da Curcio e D'Andrea. In difesa, davanti al portiere Fumagalli, la linea a tre sarà composta da Anelli, Gavazzi e Del Prete. Dalla panchina Dell'Agnello.

Padalino dovrebbe schierare i campani con un classico 4-3-3. Nel tridente d'attacco Romero agirà da centravanti, con Ripa che potrebbe essere preferito a Fantacci come esterno alto a destra e Orlando esterno offensivo di sinistra. A centrocampo Berardocco agirà da playmaker, con Vallocchia e Bovo mezzali ai suoi lati. Fra i pali ci sarà Tomei, con Codromaz e il danese Troest difensori centrali, Garattoni terzino destro e Allievi terzino sull'out mancino.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Pompa, Vitale, Raggio Garibaldi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Troest, Allievi; Vallocchia, Berardocco, Bovo; Ripa, Romero, Orlando.