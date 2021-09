Foggia-Juve Stabia dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Foggia ospita la Juve Stabia nel quinto turno del campionato di Serie C: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

FOGGIA-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il campionato di Serie C giunge al quinto turno e, tra i match più interessanti proposti dal Girone C , c’è certamente quello che vedrà opposte il Foggia di Zdenek Zeman e la Juve Stabia di Walter Novellino.

I ‘Satanelli’ si presentano a questa sfida dopo aver messo in cascina 5 punti in quattro partite, frutto dei pareggi contro Monterosi e Latina (1-1 esterno nell’ultima uscita), della sconfitta interna contro la Turris e del successo contro il Potenza.

Un punto in più per le 'Vespe' che arrivano al confronto da imbattute. Nelle prime quattro uscite sono stati infatti tre i pareggi (contro Fidelis Andria, Avellino e Campobasso) accompagnati dalla vittoria ottenuta sul campo della Vibonese.

Foggia e Juve Stabia si affronteranno per la ventunesima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo sorride ai pugliesi in virtù delle dieci vittorie ottenute a fronte di 7 pareggi e tre affermazioni dei campani.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO FOGGIA-JUVE STABIA

Foggia-Juve Stabia , match valido per il quinto turno del campionato di Serie C Girone C, si giocherà domenica 26 settembre 2021 allo stadio Pino Zaccheria , ovvero l’impianto che ospita del partite della compagine pugliese. Fischio d’inizio fissato alle 14.30 , a dirigere la contesa sarà il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1.

La sfida che vedrà opposte Foggia e Juve Stabia sarà trasmessa da Eleven Sports e sarà dunque visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app.

Tramite l'acquisto del singolo evento, Foggia-Juve Stabia sarà visibile anche su Sky tramite il servizio Primafila. Il canale di riferimento sarà il numero 255 del satellite.

Essendo trasmessa da Eleven Sports , Foggia-Juve Stabia sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet o smartphone, o ancora su pc e notebook. Per farlo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, o utilizzare l’app compatibile con sistemi IOS e Android.

In tutti e due i casi, occorrerà fare il log-in e poi cliccare sul link della gara.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

JUVE STABIA (4-3-3): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Berardocco, Altobelli, Bentivegna; Schiavi, Stoppa, Panico.