Foggia-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Foggia-Catania

Data: 20 marzo 2022

Orario: 14:30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 256 satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Altro giro, altra classica del Girone C di Serie C: il Foggia ospita il Catania per la trentatreesima giornata di campionato, in una sfida tutta "zemaniana".

Sì, perché si affrontano "il maestro" e "l'allievo": Zdenek Zeman e Francesco Baldini, allenatori delle due squadre, insieme al Napoli nel 2000 in Serie A.

I rossoneri sono stabilmente in zona Playoff e vantano il secondo miglior attacco del campionato, con 52 goal a -2 dal Bari: segno tangibile che quando Zeman allena il Foggia qualcosa succede. La striscia di e risultati utili consecutivi consegna un dato emblematico: ottimo campionato fin qui.

I rossazzurri sono stati recentemente acquistati all'asta da Benedetto Mancini, ma il cammino per ritornare alla normalità è ancora lungo, considerando che la sfida più importante extracalcistica, quella per la restituzione da parte della Federazione del titolo sportivo, si giocherà in estate. Gli uomini di Baldini, comunque, sul campo si sono tirati fuori dalle sabbie mobili grazie a 3 risultati utili consecutivi nelle ultime 5.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Foggia-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO FOGGIA-CATANIA

La partita tra Foggia e Catania, in programma domenica 20 marzo 2022, verrà disputata allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia: fischio d'inizio alle ore 14:30.

DOVE VEDERE FOGGIA-CATANIA IN TV

Foggia-Catania potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport e precisamente al canale 256 del satellite, se in possesso dell'abbonamento dedicato.

Sarà possibile seguire Foggia-Catania in diretta TV anche su Eleven Sports: per farlo occorrerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

FOGGIA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Tramite Sky Go, app di Sky, sarà possibile seguire la diretta streaming di Foggia-Catania: se in possesso dell'abbonamento basterà accedere con i vostri dati utenti Sky e selezionare l'evento.

Foggia-Catania potrà essere seguita anche in diretta streaming anche su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento o aver acquistato l'evento, sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare la gara.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-CATANIA

Zeman può contare sui suoi fedelissimi: Alastra in porta, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Nicolao in difesa. Il centrocampo sarà composto da Di Paolantonio, Petermann e Rocca, mentre Merola e Ferrante comporranno il tridente insieme all'ex Curcio.

Nel Catania rientrano Pinto e Simonetti, che hanno scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Russotto che, diffidato, con il giallo rimediato con il Campobasso, salterà la sfida dello Zaccheria. Sala andrà tra i pali, con Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto in difesa. In mediana Greco, Rosaia e Greco agiranno alle spalle del tridente composto da Biondi, Moro e Russini, Ancora Out Sipos.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicolao; Di Paolantonio, Petermann, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Greco, Rosaia, Simonetti; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini.