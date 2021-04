Foggia-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Decisivo match tra Foggia e Catania nell'ultima giornata di Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

FOGGIA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Foggia-Catania

Foggia-Catania Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO FOGGIA-CATANIA

La prima parte di stagione per Foggia e Catania si chiude allo stadio Pino Zaccheria di Foggia domenica 2 maggio 2021 alle ore 20:30. Non ci saranno i tifosi per l'ultima gara del girone C di Serie C.

Foggia-Catania sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del campionato di Serie C sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

Il match tra Foggia e Catania verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

COSA SERVE AL CATANIA PER ARRIVARE QUARTO

Il Catania volerà ai playoff di Serie C in qualità di quarta in classifica se dovesse battere il Foggia e allo stesso momento il Bari perdere contro il Bisceglie.

Al quarto posto il Catania si qualificherebbe al secondo turno del playoff del girone C: in caso di quinto o sesto posto, affronterà anche la prima fase.