Foggia-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Foggia ospita il Benevento nella 25ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Foggia di Pasquale Padalino ospita il Benevento di Cristian Bucchi nella 25ª giornata di Serie B. I pugliesi, che hanno scontato una penalizzazione iniziale di 6 punti, sono quindicesimi in classifica con 21 punti, con 6 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre i campani occupano il 3° posto a quota 39 punti, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Foggia-Benevento su DAZN

L'esterno sinistro Oliver Kragl e gli attaccanti Pietro Iemmello e Fabio Mazzeo sono i migliori marcatori stagionali dei rossoneri con 4 goal ciascuno, il bomber Massimo Coda è invece il giocatore più prolifico dei giallorossi con 11 reti in 21 gare giocate. Il Foggia ha ottenuto 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 partite, 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, invece, per il Benevento, che attraversa un ottimo momento.

QUANDO SI GIOCA FOGGIA-BENEVENTO

Foggia-Benevento si giocherà sabato 23 febbraio 2018 alle ore 18.00 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per le due formazioni sarà il 2° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Foggia-Benevento sono acquistabili online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE FOGGIA-BENEVENTO IN TV E STREAMING

La partita Foggia-Benevento sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da DAZN, e sarà visibile su diversi dispositivi, fra i quali smart tv compatibili, pc, tablet, smartphone, o attraverso l'utlizzo di dispositivi quali Chromecast e Fire Stick, oppure ancora collegando alla propria tv un decoder Sky Q o una console Play Station 4 e Xbox One.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere la gara integrale o gli highlights comodamente quando preferiranno..

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-BENEVENTO

FOGGIA (4-3-3): Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ranieri; Busellato, Greco, Deli; Galano, Iemmello, Kragl.

BENEVENTOI (3-5-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola; Letizia, Tello, Crisegig, Viola, Improta; Coda, Insigne.