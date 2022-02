Foggia-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Foggia-Bari

• Data: 26 febbraio 2022

• Orario: 18.30

• Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253 satellite)

• Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Foggia e Bari si affrontano in un derby molto sentito valevole per la 29/a giornata di Serie C. Sentimento contrastante per le due squadre dopo il turno di campionato. Il Bari ha battuto di misura il Picerno, mentre il Foggia ha perso 3-1 contro la Turris dopo due vittorie di fila. Per il Bari è l'occasione per continuare a correre verso la promozione diretta in Serie B (6 punti sul Catanzaro).

Il Foggia ha 39 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte con 42 reti fatte e 35 subite. Nelle ultime cinque gare ha conquistato due vittorie e due pareggi, mentre ha subito una sconfitta. Discreto il rendimento casalingo con 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 26 reti fatte e 14 subite.

Il Bari, invece, è la capolista del girone C con 58 punti, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Nelle ultime cinque gare due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Lontano dal San Nicola il rendimento è eccellente con 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 17 reti fatte e 9 subite.

All'andata è finita 1-1 tra Bari e Foggia, mentre ai playoff dello scorso anno, successo per 3-1 del Bari sul Foggia. Allo Zaccheria, ultimo precedente in terra foggiana, 1-0 per i Satanelli.

Foggia-Bari

ORARIO FOGGIA-BARI

Il derby tra Foggia e Bari, gara valevole per la 28/a giornata di Serie C, si giocherà sabato 26 febbraio alle ore 18.30 presso lo stadio Zaccheria di Foggia.

DOVE VEDERE FOGGIA-BARI IN TV

Foggia-Bari sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Il derby sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul numero 253 del satellite.

FOGGIA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, sara possibile seguire Foggia-Bari anche in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

Il match sarà disponibile anche su Sky Go: si potrà vedere, dunque, in mobilità sugli smartphone o sui personal computer.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-BARI

FOGGIA (4-3-3): Domingo; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Gallo, Petermann, Garofalo; Merola, Ferrante, Curcio.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; D'Errico, Maiello, Maita; Galano; Antenucci, Paponi.