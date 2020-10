Foggia-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Derby pugliese Foggia-Bari è il match clou dell'8ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

FOGGIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Bari

-Bari Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Foggia di Marco Marchionni sfida in casa il Bari di Gaetano Auteri nel 'Derby d'Apulia' dell'8ª giornata del Girone C di Serie C. I Diavoletti sono penultimi in classifica con 3 punti, frutto di una vittoria e 4 sconfitte, con 2 partite da recuperare, i Galletti sono invece secondi a quota 14, con un cammino di 4 vittorie e 2 pareggi.

La sfida è chiamata 'Derby d'Apulia' perché le due città sono situate nella cosiddetta 'Apulia', come era chiamata dalle popolazioni preromane, ovvero nella parte continentale della Puglia.

Sono 48 i derby disputati in gare ufficiali fra Foggia e Bari: i rossoneri conducono nelle statistiche con 18 vittorie a fronte di 16 successi biancorossi e 14 pareggi. In Serie C sono 6 i precedenti, con 3 vittorie per parte.

Alessio Curcio è il miglior marcatore dei rossoneri con 2 goal, mentre Mirco Antenucci e Daniele Celiento sono gli attuali cannonieri del Bari con 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-BARI

Foggia-Bari si giocherà il pomeriggio di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Matteo Marcerano della sezione di Genova, è in programma per le ore 15.00.

Il derby pugliese Foggia-Bari sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Visti i problemi tecnici riscontrati dagli utenti, è stato annunciato dalla stessa piattaforma web e dalla Lega Pro che per il mese di novembre tutte le gare saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Tifosi e appassionati potranno vedere l'attesa sfida Foggia-Bari in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. In entrambi i casi occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire il Derby Foggia-Bari anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Marchionni si affiderà al 3-4-1-2. Il tandem d'attacco sarà composto da D'Andrea e Dell'Agnello, con Curcio alle loro spalle sulla trequarti. Sulle due fasce giocheranno Kalombo a destra e Di Masi a sinistra, mentre Garofalo e Raggio Garibaldi saranno i due interni. In difesa, davanti a Fumagalli, la linea a tre sarà composta da Germinio, Gavazzi e Agostinone.

Auteri manderà in campo i Galletti con il 3-4-3. In porta agirà Frallali, mentre Celiento, Di Cesare e Minelli comporranno la difesa a tre. Matteo Ciofani e D'Orazio presidieranno le due fasce, con Lollo e Maita interni di centrocampo. Nel tridente d'attacco, infine, Marras e D'Ursi giocheranno come esterni offensivi ai lati di Antenucci.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Garofalo, Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio; D’Andrea, Dell'Agnello.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; M. Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.