Foggia-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FOGGIA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Mancano ormai solo novanta minuti al termine della regular season del Girone C del campionato di Serie C e tra le gare proposte dalla trentottesima giornata c’è anche quella che vedrà protagoniste Foggia ed Avellino.

Si tratta di una sfida dall’elevato peso specifico e che metterà quindi in palio una posta molto importante. I pugliesi, che nelle ultime tre uscite hanno totalizzato due pareggi ed una sconfitta, sono infatti ancora alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di assicurarsi un posto nei playoff.

Un posto garantito per la post season se lo sono invece già garantito da tempo i campani, che però non possono permettersi passi falsi. Dopo trentacinque partite hanno infatti messo in cascina 64 punti che valgono un terzo posto. E’ lo stesso bottino del Catanzaro secondo, mentre il Palermo quarto insegue ad una lunghezza di distanza.

L’Avellino può quindi ancora puntare alla seconda piazza che varrebbe l’accesso diretto al secondo turno Nazionale dei playoff (il Catanzaro sarà impegnato sul campo della già retrocessa Vibonese), mentre finendo terzo partirebbe dal primo turno Nazionale. Nel caso venisse invece superato dal Palermo (che giocherà sul campo del già promosso Bari), si ritroverebbe costretto ad affrontare il secondo turno di girone in gara secca.

Il Foggia, che è attualmente decimo a pari punti con Picerno e Turris, deve invece guardarsi le spalle dalla Juve Stabia, che è distante tre lunghezze ma che, in caso di arrivo alla pari in classifica, estrometterebbe i rossoneri dai playoff in virtù del vantaggio acquisito negli scontri diretti.

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-AVELLINO

Il match valido per il 38° turno della regular season del Girone C di Serie C che vedrà opposte Foggia ed Avellino, si disputerà domenica 24 aprile 2022 allo stadio Pino Zaccheria, ovvero l’impianto che ospita le sfide della compagine pugliese. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 17,30.

DOVE VEDERE FOGGIA-AVELLINO IN TV

Foggia-Avellino sarà trasmessa sia dalla piattaforma web Eleven Sports, che dall’emittente satellitare Sky.

Nel primo caso il match dello Zaccheria sarà dunque visibile sulle moderne smart tv compatibili con l’app dedicata, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Nel caso si scelga invece si seguire la sfida su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport (251 del satellite).

FOGGIA-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Foggia-Avellino sarà ovviamente visibile in streaming. Per gli abbonati a Eleven Sports sarà dunque possibile seguire la sfida su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o in alternativa su PC e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky potranno invece, come di consueto, seguire l’evento attraverso Sky Go.

Una terza alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie C trasmesse dall’emittente satellitare previo l’acquisto del pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-AVELLINO

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Gallo, Garattoni, Girasole, Rizzo; Di Paolantonio, Petermann, Rocca; Merola, Di Grazia, Curcio.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Kanouté, Plescia.