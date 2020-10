Foggia-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Foggia sfida l'Avellino nel posticipo del 6° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FOGGIA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Foggia di Marco Machionni ospita in casa l'Avellino di Piero Braglia nella 6ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. I Diavoletti, che ripescati nel torneo dovranno recuperare 2 gare, avendo usufruito di più tempo per costruire la propria rosa sul calciomercato, sono al momento quattordicesimi in classifica con 3 punti in 3 partite, frutto di una vittoria e 2 sconfitte, gli irpini invece, pur avendo disputato anch'essi solo 3 gare, si trovano in 6ª posizione con un cammino di 2 vittorie e un pareggio.

Il bilancio nei 22 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali è leggermente favorevole ai campani, con 9 vittorie, 8 successi dei pugliesi e 5 pareggi. I Diavoletti sono reduci da una sconfitta in trasferta contro il Catanzaro, mentre l'Avellino ha pareggiato 0-0 nell'ultimo turno contro la Stabia.

Il trequartista Alessio Curcio è il miglior marcatore del Foggia nel torneo con 2 goal, sempre con 2 reti Santo D'Angelo è finora il giocatore più prolifico della formazione neroverde. In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FOGGIA-AVELLINO

Foggia-Avellino si giocherà la sera di giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

La sfida Foggia-Avellino sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è previsto invece per il match una copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

Il matchsarà visibile in diretta streaming suattraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi occorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

Marchionni punterà sul 3-5-2. Davanti Dell'Agnello affiancherà D'Andrea. Kalombo presidierà la fascia destra, con Mbaba a sinistra. Garofalo potrebbe agire da playmaker, con Curcio e Raggio Garibaldi mezzali. In difesa, squalificato Anelli per l'espulsione contro il Catanzaro, davanti al portiere Fumagalli agiranno Germinio, Matteo Lucarelli e Gentile.

Braglia adotterà un modulo speculare a quello dei rossoneri. Fra i pali ci sarà Forte, con una linea difensiva a tre composta da Silvestri, Miceli e Rocchi. I due esterni saranno Ciancio e Tito, con D'Angelo in cabina di regia e Aloi e De Francesco mezzali. In attacco Fella affiancherà Riccardo Maniero.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, M. Lucarelli, F. Gentile; Kalombo, Curcio, Garofalo, Raggio Garibaldi, Mbaba; D'Andrea, Dell'Agnello.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D'Angelo, De Francesco, Tito; Fella, Maniero.