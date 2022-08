Fofana al Chelsea, è ufficiale: al Leicester 81 milioni di euro più bonus

Altro acquisto boom per il Chelsea, che annuncia l'arrivo di Wesley Fofana. Ma il difensore più costoso di sempre resta Maguire.

Il Chelsea batte un altro colpo. Sempre e costantemente a suon di milioni. Il volto nuovo dei Blues si chiama Wesley Fofana e, dopo settimane di trattative con il Leicester, è ufficialmente diventato un nuovo elemento della rosa di Thomas Tuchel.

L'acquisto di Fofana è stato annunciato nel tardo pomeriggio. Senza riferimenti nei comunicati alla cifra sborsata dal Chelsea per averlo, che in ogni caso è come sempre altissima: 70 milioni di sterline, ovvero 81 milioni di euro circa, più bonus. La somma totale, in ogni caso, non supererà gli 80 milioni di sterline che nel 2019 il Manchester United pagò sempre al Leicester per avere Harry Maguire: il record di difensore più costoso di sempre, dunque, resta al centrale dei Red Devils.

"Gli ultimi due giorni sono stati per me molto intensi - ha raccontato Fofana al sito ufficiale del Chelsea - Sono molto felice. Questa mattina mi sono già allenato con il resto della squadra, per me è un sogno. Non vedo l'ora di iniziare a giocare.

Sono qui per vincere dei trofei: la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup, tutto. Sono venuto per vincere e il club è stato costruito per questo".

Fofana, messosi in luce giovanissimo con la maglia del Saint-Etienne prima di trasferirsi a Leicester, è reduce da un anno complicatissimo: ha perso quasi tutta la scorsa stagione a causa di un grave infortunio, la frattura del perone rimediata nell'agosto del 2021 che gli ha impedito di scendere in campo fino a marzo.

In precedenza, però, si era contraddistinto come uno dei talenti più interessanti della Premier League: nel 2020/21 aveva conquistato il premio di miglior giovane del campionato, ritagliandosi un ruolo importante all'interno della rosa di Brendan Rodgers.

L'arrivo del recordman Fofana al Chelsea segue a ruota quelli di Kalidou Koulibaly e di Marc Cucurella, arrivati nelle scorse settimane rispettivamente dal Napoli e dal Brighton. Nonostante il ko rimediato martedì sera a Southampton e un avvio di campionato particolarmente zoppicante, Tuchel può sorridere.