Foden e Greenwood invitano ragazze in hotel: esclusi dalla Nazionale

Phil Foden e Mason Greenwood hanno violato il protocollo anti-Covid invitando in hotel due ragazze e sono stati cacciati dalla nazionale inglese.

I due giovani talenti dell' Phil Foden e Mason Greenwood sono stati esclusi dalla Nazionale per aver violato il protocollo della federazione contro il Covid-19. I due talenti di e hanno infatti invitato nel proprio hotel due ragazze a margine della sfida contro l' , vinta poi per 1-0.

Le due ragazze sono state contattate per raggiungere i due giocatori nella stanza d'hotel dei giocatori, ma a far scoppiare la polemica sono state due foto pubblicate sui social in cui si vedono chiaramente i due inglesi.

La conferma della decisione di escluderli dal ritiro della nazionale inglese è arrivata direttamente dal ct Southgate, che spiega come i due non possono più avere contatti con il resto del gruppo:

