Focolaio da Covid-19 allo Spezia: 6 giocatori risultati positivi

Lo Spezia comunica la positività al Covid-19 di 6 calciatori e un membro dello staff. Sospesa precauzionalmente l'attività sportiva.

L'incubo Covid-19 torna a colpire in maniera massiccia un club di Serie A: questa volta è il turno dello Spezia, falcidiato dalle positività all'interno del gruppo squadra.

La società ligure ha comunicato la presenza di ben 6 calciatori positivi, unitamente ad un membro dello staff tecnico.

"Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff.



Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".

In via del tutto precauzionale è stata sospesa tutta l'attività sportiva, con la squadra che attualmente si trova in isolamento secondo le norme del protocollo sanitario. Pochi giorni fa, peraltro, era emersa un'altra positività.

Slitta così l'esordio stagionale degli 'Aquilotti' che, mercoledì e sabato prossimi, avrebbero dovuto affrontare i dilettanti del Maia Alta Obermais e il Lecce.