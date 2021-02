Focolaio al Torino: salgono a sette i giocatori contagiati dal covid

Il Torino non si allenerà neanche oggi: la gara contro il Sassuolo di venerdì è sempre più a rischio.

Non si ferma la diffusione dei contagi da coronavirus in casa Torino. Nella giornata di mercoledì è sato infatti confermato un altro caso di covid-19: si tratta del settimo in pochi giorni, con possibile rinvio della gara contro il Sassuolo prevista venerdì.

Il focoloaio di casa Torino infatti non permette ai granata di allenarsi e dunque la gara che anticiperebbe il 24esimo turno di Serie A verrà quasi sicuramente posticipata a data da destinarsi. Tutto da decidere, ma i granata sono orami fermi da due giorni:

"Il Torino Football Club comunica che dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un'ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento".

Un comunicato che arriva il giorno dopo il precedente:

"In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli".

Il Torino ha disputato l'ultima gara ufficiale nella giornata di venerdì contro il Cagliari, nell'anticipo salvezza che i granata hanno conquistato grazie al goal di Bremer. Non avevano preso parte alla trasferta due giocatori della rosa di Nicola: i contagiati sono aumentati man mano con i nuovi tamponi in settimana.

Già in serata, o al massimo nella giornata di giovedì, potrebbe arrivare il rinvio ufficiale di Torino-Sassuolo. In caso di rinvio, il match verrebbe disputato tra marzo e aprile alla prijma gara disponibile: nè i granata nè i neroverdi devono disputare coppe europee o Coppa Italia, ragion per cui le date possibili per il recupero sono comunque molteplici.

Il direttore dell’Asl Torino, Carlo Picco ha parlato a Radio Punto Nuovo riguardo il possibile rinvio: