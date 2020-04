Floro Flores ricorda il 'no' alla Juventus: "Non rinnego quella scelta"

Antonio Floro Flores ha segnato oltre 100 goal nella sua carriera e giocato quasi 300 partite in . Con un episodio ricordato a lungo: un 'no' alla nel gennaio 2011.

L'attaccante in uscita dall' era un obiettivo bianconero, ma poi ha firmato per il , un prestito terminato dopo soli 6 mesi. Lo ha ricordato al 'Corriere dello Sport'.

"Ero giovane. Se fossi andato alla Juventus, magari avrei avuto una carriera migliore, ma non avrei giocato titolare. Non rinnego quella scelta. L’unica decisione affrettata l’ho presa per colpa di Guidolin, ai tempi dell’Udinese. Non andavamo d’accordo, scappai da lui e accettai l’offerta del Granada".