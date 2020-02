Floro Flores e il retroscena su Sarri: "Mi diceva 'coglione', è un po' rozzo nei modi di fare"

Antonio Floro Flores ha appeso gli scaprini al chiodo qualche giorno fa, interrompendo il suo rapporto con la Casertana. Momento quindi di bilanci, per lui, e anche l'occasione per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera. E' proprio quello che ha fatto ai microfoni di 'Football News 24'.

L'ex attaccante ha lavorato con Maurizio Sarri all'Arezzo e questo è il suo ricordo dell'attuale allenatore della .

"Ad essere sincero non avrei mai pensato che Sarri arrivasse a certi livelli, non perchè non fosse bravo, anzi, amavo il modo in cui ci allenava, ma per il suo carattere. Oltre al carattere è anche un po’ rozzo nei modi di fare (ride, ndr), ma è una persona perbene. E’ malato di calcio! A volte si arrabbiava con me e mi diceva: 'Sei un coglione, usa le qualità che hai! Come fai ad essere ancora in B? Potresti giocare nel '. Un giorno giocammo un’amichevole contro una società di Serie C e Sarri sapeva tutti i nomi dei calciatori avversari, era in grado di descrivere ogni loro minima caratteristica".