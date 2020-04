Florenzi svela: "Manolas l'unico a non credere alla rimonta contro il Barcellona"

Fu Manolas a segnare la rete decisiva, ma nei giorni precedenti era il solo a pensare fosse impossibile: "Diceva che erano dei marziani...".

Non è certo una competizione scontata, la . Piena di rimonte pazzesche. Non per questo però vengono considerate normalità. Le grandi imprese restano tali, tutte. Come quella della contro il , capace di battere 3-0 i catalani all'Olimpico e passare il turno.

4-1 al Camp Nou, tris secco all'Olimpico che fece esplodere di gioia il popolo della Roma e larga parte del calcio italiano. A decidere la qualificazione fu il terzo goal, segnato da Manolas. Che secondo l'ex compagno Florenzi , era di fatto l'unico dubbioso riguardo un tale ritorno di fiamma.

Durante una diretta Instagram con Max Biaggi , ex campione del motomondiale, Florenzi ha svelato:

"Nell'esultare mi sono messo le mani fra i capelli, perchè Manolas era l'unico che diceva che saremmo usciti. Su 25 giocatori in 24 ci credevamo ciecamente, mentre lui a Trigoria dalla mattina alla sera continuava a ripetere: 'Ma dai, sono dei marziani, non ce la possiamo fare".

Florenzi ha ancora i brividi oggi e negli scorsi giorni ha riparlato di quel giorno con Nainggolan :

"Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane, non ci sentivamo battuti. Se avessimo fatto la partita della vita, ce l'avremmo fatta sicuramente. Ci dicevamo questo nello spogliatoio".

Alla fine l'esultanza di Manolas con occhi e bocca spalancata fu proprio dovuta alla sua stessa incredulità, visto e considerando che come ha rivelato Florenzi, non pensava assolutamente di spingersi fin lì. Alla fine però tutto vero e semifinale di Champions, con l'ultimo atto vicinissimo ma alla fine non raggiunto.