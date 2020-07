Florenzi saluta il Valencia: "Grazie per avermi fatto sentire a casa"

Scaduto il prestito, Alessandro Florenzi torna alla Roma: "Ciao Valencia, solo grazie". Ma ora il futuro del terzino romano è un'incognita.

Alessandro Florenzi lascia il . Non è una novità completamente inattesa, se è vero che l'accordo stipulato con la a gennaio prevedeva il prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto, ma ora è arrivata anche la conferma definitiva.

L'ha data lo stesso terzino italiano, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in aereo. Avventura finita dunque. Con tanti ringraziamenti - sinceri - nei confronti del club dove ha giocato nella seconda parte della stagione.

"SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE!".

Il contratto di Florenzi con il Valencia era inizialmente scaduto il 30 giugno, ma è stato prolungato fino alla conclusione della stagione. Ovvero fino a domenica, quando il Valencia, con il giocatore romano in campo per tutti i 90 minuti, ha perso sul campo del concludendo in nona posizione un campionato mediocre.

Lo stesso Florenzi tornerà momentaneamente alla Roma, ma il suo futuro rimane incerto: la è stata più volte accostata al suo nome, così come altre formazioni italiane. Difficile pensarlo vestito di giallo e rosso nella prossima stagione.