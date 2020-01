Florenzi-Roma ai saluti, Valencia vicino: affare da 15 milioni

Alessandro Florenzi sta per lasciare la Roma a titolo definitvo: operazione in dirittura d'arrivo col Valencia, ai giallorossi 15 milioni.

Alessandro Florenzi via dalla a titolo definitivo. Clamoroso colpo di scena nella 'love story' tra il jolly e i giallorossi, pronti a cederlo al .

Segui Sassuolo-Roma in diretta streaming su DAZN

Il 'Corriere dello Sport' dà l'operazione in dirittura d'arrivo, col club capitolino che chiede 15 milioni e gli iberici che al momento ne mettono sul piatto 12: distanza minima dunque, così come il margine di errore presente nell'affare.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Florenzi volerà in e si giocherà le sue carte per , ma non lo farà in prestito per tornare poi a Trigoria bensì svuotando per sempre l'armadietto: sarà prestito con obbligo di riscatto più una percentuale su un'eventuale rivendita, al ragazzo 3 milioni a stagione fino al 2024.

Florenzi ha già accettato la proposta contrattuale del Valencia, resta così solo da limare la distanza tra le due società: addio Roma, il futuro è in Spagna.