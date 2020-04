Florenzi e il retroscena di mercato: "Ho rifiutato un'importante offerta dell'Inter"

Alessandro Florenzi torna sul capitolo mercato prima del suo trasferimento a Valencia: "Ho rifiutato anche altre offerte da squadre italiane".

Il retroscena di mercato che circolava da tempo è stato ora confermato: l' ha fatto sul serio per Alessandro Florenzi, che per amore della aveva rifiutato una somma importante messa sul piatto dai nerazzurri.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex giallorosso ha raccontato il suo rifiuto a offerte importanti per amore della Lupa:

"È una storia che inizia molto tempo prima, nel senso che non ho rifutato solo l'Inter, anche altrre squadre italiane. L'ultima è stata l'Inter, nel momento in cui dovevo rinnovare con la Roma, era un'offerta molto importante. Mi sentivo di fare quello che ho fatto, sapevo che non avrei avuto la stessa opportunità economica, ma le emozioni provate a Roma non me le porterà via nessuno. Mi hanno detto di scegliere con la testa, ma ho scelto col cuore e lo rifarei".

Sulla decisione di volare in ha influito molto il parere di mister Mancini per non perdere un posto ai prossimi Europei.

"Nella mia testa c'è sempre stata l'idea di fare l'esperienza all'estero. Non sapevo quando, dove e come. È venuta questa possibilità a gennaio, dopo aver parlato col mister Fonseca delle sue idee. Il mister mi ha espresso il suo pensiero, insieme abbiamo preso questa decisione che faceva del bene a tutti. Mi sono sentito di chiamare il mister della nazionale, spiegargli questa mia situazione e Mancini è stato molto aperto, gli interessava solo che giocassi, non dove".

Florenzi spiega poi cosa non ha funzionato negli ultimi mesi in casa Roma nel rapporto con mister Fonseca:

"Ho cercato di fare semplicemente questo: ho messo la Roma davanti a me. Ho continuato ad allenarmi a duemila all'ora, senza dire una parola, cercando di rispettare i ruoli, che per me è fondamentale. Bisogna rispettare i ruoli e le persone, il loro lavoro. Il mister è stato molto chiaro. Devo dire una cosa, secondo me Fonseca è uno dei più grandi allenatori che ho avuto, calcisticamente parlando. Il problema è che non piaccio a lui in quel determinato ruolo".

Riguardo un eventuale ritorno a Roma Florenzi non si sbilancia: