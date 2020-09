Florenzi al PSG, Tuchel conferma: "Sono molto ottimista"

Il PSG sta per piazzare il colpo Alessandro Florenzi: prestito con diritto di riscatto a 9 milioni, il romanista in Francia venerdì. Tuchel conferma.

Sarà in il futuro di Alessandro Florenzi, da poco rientrato alla dopo il prestito al che non si è rivelato particolarmente felice.

Il ha fatto uno scatto decisivo verso l'ex capitano giallorosso: operazione che si può chiudere nelle prossime ore in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Venerdì, il giocatore dovrebbe approdare nella capitale francese.

Tomas Tuchel, dopo il match di perso col Lens, a 'Canal Plus' ha confermato l'affare.

Altre squadre

"Spero si concluda, sono molto ottimista".

Per Florenzi una nuova avventura all'estero, avallata da Paulo Fonseca con cui non è mai scattato il feeling: proprio l'incompatibilità con il tecnico portoghese ha spinto l'esterno a trovarsi una sistemazione lontano dall' , considerato che non sarebbe in grado di 'tradire' la Roma firmando con un altro club nostrano.

Il contratto di Florenzi con i capitolini scadrà nel 2023, aspetto relativo in virtù della possibilità che il trasferimento a Parigi diventi definitivo tra un anno se il PSG deciderà di esercitare il riscatto.