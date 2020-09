Florenzi al PSG, ci siamo: il giocatore è volato a Parigi

Il PSG sta per piazzare il colpo Alessandro Florenzi: prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Il giocatore è già partito alla volta di Parigi.

Chiusa la breve parentesi in prestito al , Alessandro Florenzi riparte da una delle squadre più forti ed importanti in assoluto: il vice-campione d’Europa.

E’ infatti da considerarsi chiusa, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro, la trattativa tra il club transalpino e la .

Florenzi infatti, poco prima delle 8.00 di venerdì mattina, è partito da Ciampino con un volo privato alla volta di Parigi, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Per l'ex capitano giallorosso una nuova avventura all'estero, avallata da Paulo Fonseca con cui non è mai scattato il feeling: proprio l'incompatibilità con il tecnico portoghese ha spinto l'esterno a trovarsi una sistemazione lontano dall' , considerato che non sarebbe in grado di 'tradire' la Roma firmando con un altro club nostrano.

Il contratto di Florenzi con i capitolini scadrà nel 2023, aspetto relativo in virtù della possibilità che il trasferimento a Parigi diventi definitivo tra un anno se il PSG deciderà di esercitare il riscatto.