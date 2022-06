Florenzi lascia il ritiro dell'Italia: "Piccolo intervento programmato da tempo"

Il terzino del Milan saluta il ritiro azzurro per sottoporsi ad un intervento non legato al calcio: "Dispiace lasciare questo gruppo straordinario".

Non sarà a disposizione di Roberto Mancini per il match contro la Germania (l'ultimo di questo ciclo di quattro sfide in cui è sceso in campo contro i tedeschi a Bologna e in Inghilterra) Alessandro Florenzi, costretto a lasciare il ritiro azzurro per soddisfare un'esigenza personale programmata da diverso tempo.

Alle parole in conferenza stampa del commissario tecnico ("Ha un intervento da fare") si sono aggiunte quelle del terzino, affidate ad una Instagram Story.

Instagram

"Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi... Dispiace lasciare questo gruppo straordinario... Forza Azzurri!!".

Florenzi finirà così sotto i ferri per la terza volta in poco tempo, dopo quelle necessarie per risolvere il problema al menisco, andate in scena a ottobre 2021 e ad aprile 2022.

Ancora in bilico il suo futuro, col Milan chiamato a sciogliere il nodo del riscatto dalla Roma dopo l'avvenuto cambio di proprietà.