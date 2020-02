Florenzi, inizio da incubo al Valencia: ha la varicella, salta l'Atalanta

Dopo il rosso rimediato contro il Getafe, Florenzi si ferma a causa della varicella: l'ex Roma salterà la sfida di Champions con l'Atalanta.

Non è una stagione fortunata per Alessandro Florenzi, appena approdato al dopo sei mesi in ombra alla : il laterale italiano ha però iniziato la sua avventura spagnola nel peggiore dei modi.

Prima il rosso rimediato nella pesante sconfitta sul campo del , ora un nuovo stop: questa volta a fermarlo non sono gli infortuni, ma una fastidiosa varicella. La notizia è stata data dallo stesso club tramite un comunicato ufficiale:

"Il giocatore Alessandro Florenzi presenta un quadro di varicella da adulto, secondo gli esami effettuati questa mattina. Aggiornamenti nei prossimi giorni".

Ancora da valutare dunque i tempi di recupero precisi: ma Florenzi sarà sicuramente costretto a saltare il big match di campionato contro l' e soprattutto la sfida di andata degli ottavi di contro l', in programma mercoledì 19 febbraio alle 21.00.