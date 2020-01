Florenzi e Kolarov squalificati: salteranno il Genoa, nel Derby ci saranno

Ammoniti nella gara contro la Juventus, i due difensori della Roma dovranno saltare la prossima sfida di campionato.

Una lunga lista di ammoniti in -, ultima gara del girone d'andata per entrambe. Una sfida dolce per i bianconeri, a dir poco amara per la compagine giallorossa, che chiude la prima parte di stagione al quinto posto, deve fare i conti con il k.o che terrà fuori Zaniolo e la squalifica di due dei difensori titolari.

Ammoniti all'Olimpico, sia Kolarov che Florenzi, infatti, non saranno a disposizione per la gara che la Roma affronterà la prossima domenica contro il di Nicola, terzultimo in classifica e reduce dalla sconfitta di misura subita contro il di Mazzarri.

Squalificati per il Genoa, Kolarov e Florenzi giocheranno in Coppa contro il giovedì 16 gennaio, ma sopratutto saranno a disposizione per l'attesissimo Derby capitolino contro una lanciatissima e decisa a dare battaglia e e Juventus per lo Scudetto.

Per la gara contro il Genoa, Fonseca dovrà per forza di cose affidarsi a Spinazzola e forse al rientrante Bruno Peres, visto l'infortunio di Santon. Juan Jesus potrebbe essere utilizzato come esterno per soppesare all'assenza di Kolarov e Florenzi, oppure essere arretrato uno degli esterni offensivi.

Continuano i gravi problemi per la Roma, che tra squalificati e infortunati contro il Genoa potrebbe fare a meno di nove giocatori, quasi tutti titolari o primissime scelte per Fonseca, dai già citati Kolarov e Florenzi, passando per Zaniolo, Kluivert, Fazio e Zappacosta.

Fonseca dovrebbe comunque avere diversi rientri per il Derby contro la Lazio, gara più che mai attesa dai tifosi giallorossi in virtù dell'ascesa biancoceleste dopo dieci vittorie consecutive. Che hanno portato la Lazio a +7 sui cugini cittadini, tra l'altro con una gara in meno.