Florenzi difende Immobile: "Dovrebbe essere un eroe nazionale"

Il terzino del PSG scende in difesa dell'attaccante della Lazio: "L'anno scorso ha fatto 36 gol e viene trattato come l'ultimo dei mohicani".

Quasi un goal a partita con la , 10 in 42 presenze complessive con l' . Tra il club e la Nazionale, Ciro Immobile mostra i suoi due volti. Implacabile in biancoceleste, in difficoltà con l'azzurro. Anche questioni tattiche, probabilmente, così come di pressione.

Contro l' Immobile non è riuscito a trovare il goal nonostante le svariate occasioni a sua disposizione. Una serata non memorabile, non la prima. Con l'talia ha segnato soltanto 4 goal nelle ultime 21 partite, digiunando in 18 occasioni. Nella gestione Mancini ha segnato soltanto tre goal, due contro l'Armenia e uno contro la Finlandia.

Un bottino decisamente povero, una media totalmente diversa. In azzurro segna un goal ogni 287 minuti, con la Lazio uno ogni 118. Meno della metà. Questione anche di pressione, secondo il suo compagno Alessandro Florenzi, che lo ha difeso dopo la pessima prestazione contro l'Olanda ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Un attaccante che l'anno scorso ha segnato 36 goal viene trattato come fosse l'ultimo dei mohicani. Se fosse stato Lewandowski a vincere la Scarpa d'Oro, sarebbe diventato un re. Qualcuno dovrebbe avere un atteggiamento diverso nei confronti di Ciro: dovrebbe essere un eroe nazionale, un beniamino. E se una volta o due non fa goal, non deve essere un problema".

Anche il Ct Roberto Mancini in conferenza stampa non ha fatto drammi per la situazione che riguarda il rapporto col goal dell'attaccante della Lazio quando veste la maglia azzurra.

"Capita, gli attaccanti hanno dei momenti. L'importante è che ci sia, se li sarà tenuti per le prossime partite che dobbiamo vincere, siamo ancora in ballo".

Immobile è tornato in campo contro l'Olanda dopo aver saltato l'amichevole con la Moldavia ed essere stato in panchina per 90 minuti contro la .